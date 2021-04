L’homme qui a épousé sa poupée sexuelle a divorcé et a maintenant une nouvelle poupée mi-femme mi-poulet

Vous vous souvenez sans doute de Yuri Tolochko.

Si ce nom ne vous dit rien, vous le connaissez peut-être sous le sympathique sobriquet du «culturiste kazakh qui a marié sa poupée sexuelle».

Il est un des «influenceurs» préférés du Sac de Chips et c’est toujours un plaisir de découvrir les plus récents rebondissements dans sa vie de «maniaque sexuel» (C’est lui-même qui se décrit ainsi.)

Ainsi, on a récemment pu apprendre que c’était fini entre Yuri et sa belle Margo, sa première épouse.

Dans une publication Instagram, le culturiste a en effet expliqué que pendant que Margo était en réparation dans le temps des Fêtes, il l’avait trompé avec différents objets sexuels.

On peut d’ailleurs le voir s’adonner aux plaisirs charnels avec un poulet dans la vidéo accompagnant la publication en question.

Mais contrairement à ce qu’il avait d’abord annoncé, Tolochko s’est ravisé et a présenté, le mois dernier, sa nouvelle «conquête» au monde entier.



Lola est, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, une poupée avec une tête de femme et un corps de poulet.



«Laissez-moi vous présenter ma nouvelle épouse Lola. Lola est queer, elle n’a pas encore décidé de son identité de genre et son identité sexuelle. (Elle est en recherche)», a expliqué le Kazakh sur Instagram.

Il a également ajouté qu’il n’était pas encore prêt à parler des raisons de son divorce avec margo.



Puis, dans les derniers jours, une nouvelle poupée a fait son apparition.



Cette dernière, nommée Luna, a soulevé bien des questions chez les abonnés de Tolochko en raison de son âge, puisqu’elle semble très jeune



«Si Luna a l’air de ça, c’est parce qu’elle est asiatique et que beaucoup de filles asiatiques ont l’air très jeunes», a écrit le culturiste.

«Mais pour ne pas vous offenser, j’ai décidé de ne pas montrer de scènes érotiques avec Luna. Lola et moi, nous allons la traiter comme une soeur», a-t-il ajouté.



Dans sa plus récente publication, il explique la dynamique au sein de son «trouple»: «Lola est aussi tombée amoureuse de Luna. Je leur donne chacune du temps séparément, mais nous avons aussi du plaisir les trois ensemble.»

Il revient aussi sur les avantages d'avoir une épouse inanimée en silicone plutôt qu’une vraie humaine en chair et en os.



«En plus du fait qu’elle peut rester longtemps dans les mêmes positions différentes, elle a aussi une ch**te unique. Il y a des éléments qu’une femme vivante n’a pas. Et tu t’envoles dans l’espace quand tu joues avec elle.»



Merci pour les conseils, Yuri.

