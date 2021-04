Sharon Stone a dû changer d'État pour se faire avorter

Sharon Stone a dû traverser la frontière de son État pour aller dans l’Ohio se faire avorter quand elle avait 18 ans, comme elle l’a révélé dans son autobiographie, The Beauty of Living Twice.

En effet, alors qu’elle était à l’université en Pennsylvanie, elle est tombée enceinte de son premier petit ami sérieux, et a dû se résoudre à aller dans l’Ohio, car il était plus simple d’obtenir la procédure là-bas.

«Je saignais partout, et bien plus que je n’aurais dû, mais c’était un secret, et je n’avais personne à qui parler», écrit-elle d’après Vulture.

Après s’être remise, l’actrice a brûlé les draps et les vêtements sanglants dans un tonneau, avant de retourner en cours.

Elle est ensuite allée dasn un centre de planification familiale, où on lui a donné des contraceptifs et des conseils, et selon elle, ils l’ont «sauvée».

«Que quelqu’un, n’importe qui, me parle, m’éduque. Personne n’y avait jamais pensé», écrit-elle.

