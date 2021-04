Un bébé de deux semaines tué par un chauffard en BMW

Le Royaume-Uni est sous le choc alors qu’un bébé à peine né a été happé mortellement par un chauffard ce dimanche.

Le tragique accident s’est produit autour de 16h, heure locale, dimanche, dans la ville de Brownhills, au centre de l’Angleterre.

Camaron Morris et Codie Holyman étaient sortis pour la première fois avec leur poupon de deux semaines quand une BMW blanche a percuté la mère et le bébé, et les a épinglés contre un mur.

Les policiers croient que le chauffeur qui roulait à une vitesse bien au-delà de la limite légale aurait frappé une autre voiture avant de monter sur le trottoir où il aurait happé Codie et son fils.

Le conducteur a fui la scène, mais l’homme de 34 ans a été arrêté un peu plus tard et est actuellement détenu. Il est accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort.

Selon le Daily Mail, le suspect aurait plusieurs infractions à son dossier et il conduisait avec un permis expiré.

Les parents de l’enfant, tous les deux âgés de 18 ans, sont retournés lundi sur la scène de la tragédie pour recevoir les condoléances de gens qui s’étaient réunis pour rendre hommage au nouveau-né. Plusieurs personnes ont aussi déposé des fleurs et des messages de soutien aux parents endeuillés.

Les proches de Morris et de Holyman affirment que depuis dimanche, le couple a reçu des milliers de messages provenant des quatre coins de la Grande-Bretagne.

