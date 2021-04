Une nouvelle chanson de Nirvana écrite par ordinateur

Aujourd’hui marque le 27e anniversaire du décès de Kurt Cobain.

• À lire aussi: Le cardigan de Kurt Cobain pourrait devenir l’objet de collection de Nirvana le plus cher qui soit

Tristement décédé à l’âge de 27 ans, le leader du groupe mythique Nirvana aura bientôt été décédé depuis plus longtemps qu’il aura été en vie.

Cependant, une nouvelle pièce «de Kurt Cobain» vient tout juste de paraître (OK, pas vraiment).

Un projet baptisé Lost Tapes of the 27 Club vient tout juste de faire paraître quatre compositions inspirées de Cobain, d'Amy Winehouse, de The Doors et de Jimmy Hendrix (des gens morts à 27 ans).

Piloté par Over the Bridge, un organisme torontois qui vient en aide aux musiciens qui souffrent de maladies mentales, les pièces ont été réalisées à l’aide de Magenta, un logiciel d’intelligence artificielle créé par Google.

Selon ce qu’a expliqué Sean O'Connor de Over the Bridge au magazine Rolling Stone, on a choisi environ 30 chansons de chaque interprète. Celles-ci ont alors été décortiquées en parties différentes; le refrain, le couplet, le solo et les harmonies vocales, toutes importées séparément dans le logiciel. Ce dernier a analysé les extraits et en a composé de nouveau, inspiré de ce qu’il venait d’étudier.

Les textes ont été écrits de la même façon.

Ensuite, les compositions musicales et les textes ont été rafistolés pour en faire des chansons, qui ont par la suite été enregistrées en studio par des musiciens professionnels.

Un extrait est disponible pour écoute. Jetez-y un coup d’oreille! Ce n’est pas parfait, mais c’est tout de même impressionnant.

Aussi sur le Sac:

s

s