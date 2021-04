La fille de Gwyneth Paltrow se moque de la routine beauté de sa mère

La fille de Gwyneth Paltrow s'est moquée des habitudes beauté et bien-être de sa mère dans un nouveau post TikTok hilarant.

L'adolescente a posté une vidéo de la fondatrice de Goop buvant une boisson santé et appliquant une crème pour le visage. L'adolescente a commenté les images, expliquant que sa mère met une heure pour se préparer chaque matin.

«Alors d'abord, ma mère boit sa Superpowder Goop Glow et elle ne mange que des dattes et du beurre d'amande, a expliqué Apple. Je suppose que le Goop Glow fait partie de son nettoyage, qu'elle utilise depuis ma naissance, apparemment...», a-t-elle ajouté.

Apple, née de la relation de la star oscarisée avec son ex-mari Chris Martin, a ensuite pris pour cible l'obsession de sa mère pour les produits Goop, en particulier ceux destinés à la satisfaction sexuelle féminine.

«Elle se balade comme ça dans la salle de bain, mettant ses millions de produits Goop Glow pour avoir une peau éclatante», a-t-elle déclaré.

Se moquant des articles parfumés pour le vagin de la marque, elle a poursuivi : «Puis elle se met au travail, fabriquant encore des œufs pour le vagin et des bougies, ainsi que des bougies pour le vagin et des parfums pour le vagin. Juste tout pour le vagin.»

Gwyneth Paltrow a créé un énorme buzz avec sa bougie This Smells Like My Vagina l'année dernière et elle a ensuite envoyé des paquets cadeaux à des amis célèbres comme Kim Kardashian et Demi Lovato avec une bougie nouvelle bougie baptisée This Smells Like My Orgasm.

