Un pilote de ligne accusé d’avoir exposé ses organes génitaux en plein vol

Un pilote de Southwest Airlines a récemment été accusé d’avoir montré ses parties génitales alors qu’il était aux commandes d’un appareil faisant la liaison Philadelphie-Orlando.



Selon des documents de la cour fédérale américaine, Michael Haak a «intentionnellement commis des gestes d’exposition lubriques, indécents et obscènes dans un espace public», le 10 août dernier, alors qu’il pilotait un avion de ligne, selon ce que rapporte le New York Post.

• À lire aussi: Un avion s’écrase lors d’un «gender reveal» tuant deux personnes



«Les gestes ont commencé, se sont poursuivis et ont été complétés pendant que l’appareil était en vol entre l’aéroport international de Philadelphie et l’aéroport international d’Orlando, et lors duquel il a survolé des parties du District du Maryland et d’autres districts fédéraux», a statué la plainte, qui a été déposé au Maryland le 2 avril dernier.



Il n’a pas été précisé quels «gestes lubriques» ont été posés pendant l’«exposition indécente».

• À lire aussi: Des agentes de bord se tournent vers OnlyFans pour combler les pertes causées par la pandémie

En ce qui concerne le pilote, il a quitté son emploi chez Southwest Airlines avant que des accusations soient déposées.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s