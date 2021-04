Il y a des vedettes québécoises sur un site de fétichistes des pieds et voici quelles notes ont leurs pieds

Connaissez-vous le site WikiFeet?

On ne le connaissait pas nous non plus, parce que hey!, des pieds, c’est cool, mais pas tant que ça.

Mais ce matin, en buvant notre café, on a lu ce palpitant article où une journaliste relate son entretien inusité avec un homme qui publie des photos de ses pieds (ceux de la journaliste) sur un site de fétichistes des pieds.

Étrange, intéressant et drôle en même temps.

C’est comme ça qu’on a appris l’existence de WikiFeet.

WikiFeet, c’est un peu comme n’importe quel autre WikiSite: des utilisateurs mettent en commun leur savoir pour le bienfait de la collectivité.

Sauf qu’ici, il y a un aspect un peu tordu: les passionnés de pieds téléversent des images sur lesquelles ils n’ont aucun droit, de parties du corps pour lesquelles ils éprouvent souvent un désir sexuel.

Wouin, c’est un peu louche.

Mais apparemment, les amoureux des «mains d’en bas» se comportent de façon éthique parce qu’ils ne mettent en ligne que des photos de femmes qui sont sur IMDB, la célèbre base de données des vedettes. Plutôt lousse comme éthique...

Après avoir compris tout ça, on s’est demandé s’il y avait des vedettes québécoises qui avaient la «chance» d’avoir un profil sur ce site.

La réponse est «Bien sûr!».

Voici donc 15 personnalités québécoises dont les pieds ont été notés de 1 à 5.

(1= laid, 2= mauvais, 3= correct, 4= beau, 5= magnifique)

Coeur de pirate

Capture d'écran / Wiki Feet

Béatrice Martin a bizarrement 2 profils. Un où elle obtient un triste 4 sur 5, et un autre (qui contient beaucoup plus de photos) où elle obtient un excellent 4,8 sur 5.

Céline Dion

Capture d'écran / Wiki Feet



Notre diva nationale n’obtient rien de moins que la note parfaite! Bravo.

Marie-Mai

Capture d'écran / Wiki Feet



L’animatrice de Big Brother Célébrités a une note qui se compare à celle de Coeur de Pirate.



Lysandre Nadeau

Capture d'écran / Wiki Feet



Avec seulement 4 étoiles sur 5, elle n’est pas dans la même ligue.

Maripier Morin

Photo COURTOISIE

Capture d'écran / Wiki Feet



L’animatrice et actrice dont le retour sous les projecteurs est controversé a un très bon 4,8.



Anne-Marie Losique

Capture d'écran / Wiki Feet



L’ancienne animatrice de Box Office ne récolte qu’un maigre 4,1.



Marie-Josée Croze

Capture d'écran / Wiki Feet



Avec 4,5, elle est dans la moyenne. Fait intéressant: elle chausse du 8 et demi.

Beatrice Bouchard

Capture d'écran / Wiki Feet



Voilà un domaine où elle clanche sa soeur sportive. Bea a une note parfaite; Eugenie n’a même pas de profil.



Anne-Marie Cadieux

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Capture d'écran / Wiki Feet

Elle n’a que deux photos, mais sa moyenne est très bonne: 4,7.



Sophie Nélisse

Capture d'écran / Wiki Feet



Une autre de nos grandes actrices qui obtient la note parfaite! Bravo.



Mitsou

Capture d'écran / Wiki Feet



L’animatrice de radio autrefois chanteuse n’a que 4,1 sur pour ses pieds de pointure 8.

Mariloup Wolfe

Capture d'écran / Wiki Feet



L’actrice et réalisatrice est dans la moyenne avec son 4,7.

Catherine Brunet

Capture d'écran / Wiki Feet



C’est dommage, mais sa note est en-deçà du 4 sur 5. Emoji triste.



Alice Morel-Michaud

Capture d'écran / Wiki Feet



Avec 4,1 sur 5, ses pieds obtiennent la mention «beaux».



Mirianne Brûlé

Capture d'écran / Wiki Feet



Celle qui montre apparemment souvent ses pieds en story Instagram reçoit en moyenne 4 sur 5.

