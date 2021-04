Tom Cruise: on a dû lui demander d'arrêter de sourire pendant ses cascades

Tom Cruise aime tellement faire des cascades dans ses films qu'on lui a souvent demandé d'arrêter de sourire.

L’acteur hollywoodien est connu pour réaliser ses propres cascades défiant la mort.

Parmi ses plus grands exploits, il s'est accroché à l'extérieur d'un avion pendant le décollage et a escaladé l'extérieur du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï.

Lors d'une interview accordée au Graham Norton Show, qui sera diffusée vendredi soir, Tom Cruise a admis qu'il avait de nombreuses fractures à son actif, mais qu'il y prenait tellement de plaisir qu'on lui a dû lui demander d'arrêter de sourire en pleine cascade.

AFP

«Je suis un acteur très physique et j'adore les faire. J'étudie, je m'entraîne et je prends beaucoup de temps pour tout mettre au point. Je me suis cassé beaucoup d'os! La première fois qu'on fait une cascade, c'est éprouvant pour les nerfs, mais c'est aussi exaltant. On m'a dit plusieurs fois pendant le tournage d'une cascade d'arrêter de sourire!», a-t-il déclaré.

En 2018, le tournage de Mission Impossible – Fallout a été suspendu après que Cruise se fut cassé la cheville en sautant entre deux immeubles à Londres.

Son apparition dans l'émission Graham Norton Show est la première fois qu'il sort de sa bulle cinématographique depuis longtemps: le réalisateur, producteur et acteur était entièrement immergé dans le travail sur Top Gun Maverick et Mission Impossible 7.

AFP

«À partir du moment où nous avons été en confinement, j'ai travaillé sept jours sur sept, presque 24 heures sur 24, parce que nous terminions Top Gun et préparions Mission Impossible. Le tournage de Mission a été arrêté et on nous a dit que nous ne tournerions pas avant un an, alors j'ai dû trouver une solution. Nous avons bossé avec les gouvernements, les médecins et notre équipe pour que tout le monde continue à travailler.»

Les commentaires de Tom Cruise interviennent quelques mois après qu'un enregistrement audio l'a fait fulminer contre l'équipe de Mission Impossible qui avait enfreint les protocoles de sécurité Covid-19 sur le plateau.

