Guy A Lepage écrit un message touchant à sa soeur pour la fête de celle-ci

À l'occasion de l'anniversaire de sa petite soeur, Guy A Lepage lui a rendu un magnifique hommage sur les réseaux sociaux.



En effet, l'animateur lui a adressé un texte très touchant, dans lequel il souhaite évidemment un joyeux anniversaire à sa soeur, Mimi, mais où il évoque surtout leur relation et comment celle-ci a évolué, inévitablement, avec les années. Une relation qui est d'autant plus spéciale, comme leur frère et leurs parents sont décédés.

Lisez son poignant témoignage ci-dessous:





«Nous étions cinq.

Notre mère est décédée d’un foudroyant anévrisme en 1981.

Notre frère s’est enlevé la vie en 1996.

Notre père est mort d’un cancer en 2001.

Maintenant nous sommes deux.

Ma soeur et moi.

Quand on était jeune, elle me suivait partout.

Puis l’école, les amis, le travail nous ont éloignés. Peu à peu, inexorablement.

On se voit peu, on se parle pas souvent et pourtant on s’adore.

Toujours contents de se revoir.

Notre relation étonne et effectivement elle est incongrue.

Mais on a appris à vivre l’un sans l’autre car on sait tous les deux que nous sommes là, l’un pour l’autre.

On se dit toujours qu’on s’aime.

Puis on reprend chacun notre chemin.

Bonne fête Mimi.

Je t’aime.

Ton frère», a écrit Guy A Lepage sous un magnifique cliché du duo, pris il y a de ça plusieurs années.

De nombreux abonnés ont commenté sous la publication, mentionnant qu'ils se reconnaissaient dans ses mots. Plusieurs internautes ont expliqué qu'eux aussi vivaient des relations semblables avec leurs proches, prouvant que certaines personnes peuvent être loin et tout près à la fois.

