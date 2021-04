Pascale Picard en deuil de son père, décédé de la COVID-19

Le père de la chanteuse Pascale Picard a été emporté par la COVID-19, dimanche soir, à l’âge de 65 ans.

L’artiste de Québec a elle-même fait l’annonce sur sa page Facebook, lundi après-midi, dans un message qu’elle cosigne avec ses frères, Raphaël et Sacha.

C’est le cœur en morceaux que nous vous annonçons le décès de notre père Michel Picard. Il nous a quitté subitement... Publiée par Pascale Pic sur Lundi 12 avril 2021

«C’est le cœur en morceaux que nous vous annonçons le décès de notre père Michel Picard», a écrit Pascale Picard, qui rend un bel hommage à son papa.

• À lire aussi: Pierre-Yves Lord et Pascale Picard interprètent «Shallow» et c'est magnifique

«C’était un personnage très coloré, un homme passionné et intense dont vous vous souvenez sans doute si vous avez déjà croisé sa route. La peine est énorme, vous vous en doutez», indique-t-elle.

Pascale Picard avait connu un succès monstre en 2006-2007 avec sa pièce Gate 22, extraite de l'album Me, Myself & Us.

Elle a lancé 3 autres albums depuis.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s