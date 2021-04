L’acteur qui faisait la voix anglaise d’Apu dans Les Simpson aimerait s’excuser auprès de «chaque individu indien»

Hank Azaria, qui a personnifié pendant 30 ans le personnage Apu Nahasapeemapetilon dans Les Simpson, regrette de l’avoir fait et voudrait s’excuser.

L’acteur a émis ses souhaits alors qu’il était récemment invité au balado Armchair Expert animé par Dax Shephard.

• À lire aussi: Les fans des Simpson sont fâchés contre un très étrange épisode récent

Selon ses propres dires, c’est lors d’une visite à l’école de son fils qu’il a pris conscience que ses actions pouvaient avoir des conséquences négatives sur la vie d’autrui, malgré toutes ses bonnes intentions.



«Je parlais à des étudiants à l’école de mon fils. Je parlais à des étudiants indiens parce que je voulais connaître leur point de vue», a expliqué l'acteur de 56 ans.



«À 17 ans, il n’avait jamais vu un épisode des Simpson, mais il savait ce qu’Apu signifiait. C’était pratiquement une insulte, à ce point», a-t-il relaté.

• À lire aussi: Une bd de Archie de 1997 avait prédit le futur



«Tout ce qu’il savait, c’était comment son peuple était perçu et représenté auprès de la majorité des gens dans ce pays.»



Sensible à la question de la représentativité des immigrants indiens auprès des Américains, Azaria a jugé bon demander pardon pour ses actes.



«Je m’excuse vraiment. C’est important. Je m’excuse pour mon implication dans cela et pour y avoir participé.»



«Une partie de moi ressent le besoin d’aller voir chaque individu indien vivant dans ce pays pour m’excuser personnellement. Et parfois je le fais.»

• À lire aussi: Voici toutes les références à l’homosexualité dans les Simpson

C’est un documentaire paru en 2017, The Problem With Apu, qui avait le premier souligné la problématique entourant l’embauche d’un acteur blanc pour personnifier un immigrant indien.

Il dénonçait, de plus, les stéréotypes associés au personnage, en premier lieu son accent très caricatural.



Azaria s’était retiré du rôle d’Apu au début de l’année 2020.

• À lire aussi: 11 objets qui feront capoter les fans des Simpson

Au Québec, Apu a d’abord été joué par Jean-Louis Millette, puis par Alain Zouvi à la suite du décès de ce dernier.



Comme Zouvi n’est pas originaire du sous-continent indien (selon ce que l’on en sait), il est possible que cette controverse atteigne le Québec éventuellement.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s