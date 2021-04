Le propriétaire d'un club de danseuses «exotiques» qualifie le scandale des faux billets d'Usher de «malentendu»

Le propriétaire d'un club de strip-tease où Usher a été accusé d'avoir payé avec de la fausse monnaie a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un «malentendu».

Le chanteur du tube Yeah! aurait utilisé de faux billets, surnommés «Ushbucks», du papier-monnaie avec son visage dessus, pour payer les danseuses lors de sa visite au Sapphire Las Vegas Gentlemen's Club.

Une femme a posté un cliché de la fausse monnaie sur Instagram, et a écrit à côté : «Exactement la raison pour laquelle nous restons loin des célébrités la plupart du temps, elles craignent! Tellement cheap! Si irrespectueux. C'est immonde Travailler si dur pour ne rien obtenir en retour, c'est une blague! Leur travail est de divertir, ramenez votre c*l chez vous.»

Elle a ajouté : «Cet argent n'a aucune valeur marchande! Mort de rire! Vous ne pensez pas qu'il devrait être critiqué sur les médias sociaux pour cette m*rde?»

La publication a rapidement été reprise après qu'elle ait tagué le site de potins The Shade Room, et des milliers de personnes ont pris la parole sur les médias sociaux pour critiquer Usher, qui avait déjà posé avec une valise pleine de «Ushbucks» l'année dernière pour une séance photo.

À la suite de la controverse, le directeur du marketing du Sapphire, George M. Wilson IV, a déclaré à Fox News que la situation avait été exagérée.

«Usher était un vrai gentleman et un excellent invité au club. Lui et son équipe ont dépensé des milliers de vrais dollars pour donner des pourboires aux filles qui dansaient sur la scène, et ont laissé un généreux pourboire au personnel! Apparemment, la confusion s'est installée lorsqu'un membre de son équipe a laissé des «Ushbucks» sur le sol pour promouvoir sa résidence à Vegas. Mais de l'argent réel a été utilisé pour les pourboires. Nous serions ravis de l'accueillir à nouveau», a-t-il insisté.

