Ses tatouages dans les yeux lui causent d’importantes complications

Chaque fois que quelqu’un dit qu’il va se faire tatouer les globes oculaires, on a toujours peur qu’il devienne aveugle.

Eh bien, c’est ce qui est presque arrivé à Sarah Sabbath, une femme de 26 ans d’El Paso au Texas.

Celle qui n’en était pas à son premier rodéo avec le monde du tatouage affirme avoir perdu la vue après avoir voulu colorer ses yeux en rose.

Dans une entrevue livrée à truly, Sabbath affirme que le tatoueur n’avait pas assez mis de solution saline. Il y avait donc trop d’encre et sa vision a été affectée pendant un long moment après la séance.

«J’ai vraiment passé un dur moment. Je ne pouvais pas regarder la télé, je n’aimais pas la lumière vive et je n’aimais pas être à l’extérieur», a-t-elle déclaré, ajoutant que tout ceci la déprimait.

Sabbath est ensuite allée voir des spécialistes qui lui ont fait des traitements avec des gouttes. Cela aurait grandement amélioré sa condition même si elle affirme que ses yeux «l’embêtent» toujours.

On pourrait penser que toute cette histoire aurait donné la frousse à l’amatrice de dessins corporels, mais non. La dame a eu son premier tatouage à 14 ans et elle continue d’en ajouter à ce jour.

Sabbath affirme d’ailleurs n’avoir aucun regret et soutient que son incident oculaire a fait d’elle une meilleure personne.

