Mick Jagger a arrêté d'écrire ses mémoires parce qu'il trouve ça plate

Mick Jagger a abandonné ses mémoires car déterrer le passé le rendait malheureux.

Le rockeur s'est assis pour écrire l'histoire de sa vie mais a trouvé le projet peu inspirant.

«C'était tout simplement ennuyeux et dérangeant», déclare la star des Rolling Stones à la BBC, révélant qu'il a envisagé le projet au début du confinement.

«C'était une chose que les gens ont commencé à faire, écrire», a-t-il ajouté.

«Je crois que c'est dans les années 80 que j'ai commencé à écrire mes mémoires, on m'a proposé beaucoup d'argent... (mais) quand j'ai commencé à m'y mettre, je n'ai vraiment pas aimé ça... Revivre ma vie au détriment de la vie dans le présent... Écrire une autobiographie, ce n'est pas un processus que vous pouvez faire en une semaine. Ça demande beaucoup d'efforts. Il faut revivre ses émotions, ses amitiés, ses hauts et ses bas. Ce n'était pas le plus agréable, pour être honnête... Et il n'y avait pas vraiment de hauts et de bas, alors j'ai juste dit "je ne peux pas me laisser embêter par ça", j'ai rendu l'argent à mon éditeur et j'ai dit que je le ferais une autre fois. C'était la fin de tout ça... Je n'ai tout simplement pas aimé ça.»

Mick Jagger a par ailleurs sorti un nouveau titre avec Dave Grohl, EAZY SLEAZY.

