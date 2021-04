L’humoriste Mathieu Cyr s’ouvre un OnlyFans

Ce mercredi, on a publié une liste des créateurs de contenu OnlyFans masculins québécois.

Avoir su, on aurait attendu parce qu’il y en a un nouveau, et pas le moindre à part de ça: l’humoriste Mathieu Cyr.

Celui-ci avait pris part au débat entourant la procédure judiciaire qu’avait entamé l’UQÀM envers l’étudiante (et OnlyFanseuse) Hélène Boudreau, en publiant quelques statuts Facebook à ce sujet.

Il avait d'ailleurs offert à son public un récapitulatif de la saga, en début de semaine:

Hélène Boudreau VS l'UQAM La boobsaga d'Hélène Boudreau VS L'UQAM. Publié par Mathieu Cyr sur Dimanche 11 avril 2021

Les choses sont toutefois passées à un autre niveau, hier, après que Cyr eut publié une duo de photos où on le voit dans des positions suggestives.

Petite randonnée en montagne aujourd'hui. Watch out gang! Le onlyfans s'en vient! 🤣🤣🤣 #BeautéNaturelle #EnNature #Blessed #Onlyfans Publié par Mathieu Cyr sur Jeudi 15 avril 2021

«Watch out gang! Le onlyfans s'en vient!», écrivait alors le comique.

Eh bien, il s’est fait prendre au pied de la lettre par ses admirateurs qui lui ont demandé, en grand nombre, de se partir un OnlyFans pour vrai.

Quelques heures après s’être mis à quatre pattes dans une pente de ski, Mathieu Cyr dévoilait ce que tout le monde attendait: il s’est parti un compte OnlyFans, avec sa compagne Ashley.

GROSSE NOUVELLE HOT AS D'LA BRAISE: Lien Ici ➡️➡️➡️ www.onlyfans.com/lesparfaits . Suite aux photos épicées que j'ai... Publié par Mathieu Cyr sur Jeudi 15 avril 2021



«Onlyfans est LA plateforme toute indiquée pour des créateurs de contenus artistiques comme nous. Sur notre page, tu vas trouver des photos et vidéos 100% exclusives! Et surtout, du contenu 100% vrai et non retouché!», écrit Cyr dans sa publication Facebook.

On a vérifié le www.onlyfans.com/lesparfaits (sans nous abonner) et on vous confirme que ça existe pour vrai.

Capture d'écran / onlyfans.com/lesparfaits



Pour 9,99$ par mois, vous pouvez donc avoir un accès inédit à la vie de couple de Mathieu Cyr.

On salue cette initiative! Bravo Mathieu Cyr!

