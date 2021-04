Alexandre Champagne vend son magnifique condo de Saint-Lambert

Le condo minimaliste du photographe et ancien humoriste Alexandre Champagne est à vendre pour la somme de 385 000$.





Alexandre Champagne, désormais créateur de la fondation Le Ciel, a partagé la nouvelle sur son compte Instagram en partageant quelques clichés de l'endroit.

Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les photos dans la galerie ci-haut.



Situé à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, le condo construit en 1985 possède six pièces, dont deux chambres et une salle de bain. On y retrouve également un garage ainsi qu'une mezzanine donnant sur une terrasse, où il est possible d'admirer la ville de Montréal et le nouveau pont Samuel-De Champlain.

La propriété se trouve dans un secteur très tranquille, tout en étant tout de même près des restaurants, des écoles, des épiceries ainsi que du nouveau REM.

