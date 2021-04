Émue aux larmes, Laurence Jalbert raconte sa terrible histoire de violence conjugale

Laurence Jalbert a livré tout un témoignage sur la violence conjugale dont elle a souffert alors qu'elle était l'invitée de Brigitte Boisjoli et Julie Bélanger à la radio de Rythme 105.7 mercredi.

Après avoir offert une performance très émouvante de la pièce Encore et encore, qui parle de violence conjugale, la chanteuse s'est livrée en toute vulnérabilité sur sa propre histoire.

Elle a raconté avoir été victime de violence au sein de sa relation de couple pendant 11 ans. Elle a elle-même fait appel à l'organisme SOS violence conjugale il y a quelques semaines pour se sortir de la situation.



«J'avais pas prévu, les filles, de le faire comme ça... Je m'étais promis de tenir le coup» a-t-elle mentionné en éclatant en sanglots.



«Oui, j'ai appelé il y a un mois et demi. J'ai eu la force d'appeler SOS violence conjugale parce que j'ai vécu de la violence conjugale pendant onze longues années. J'ai subi une violence psychologique intense, une méchanceté machiavélique. Ça m'a teintée, ça m'a changée, je suis devenue une autre personne.»

Elle a aussi expliqué qu'elle a découvert qu'elle souffrait «intensément» du syndrome du choc post-traumatique.



«Je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête pour moi et pour toutes les autres femmes. [...] Je me croyais forte et je me suis fait avoir», a-t-elle conclu.



«Laurence Jalbert s’est confiée à Julie et Brigitte sur son histoire de violence conjugale. Un témoignage bouleversant. Pour faire votre don: bit.ly/Radiothonpourlamour. Unissons-nous pour venir en aide aux femmes en difficulté à travers la province.» pouvait-on lire sous la publication.



Par la suite, Laurence Jalbert a publié une longue lettre sur les réseaux sociaux pour tendre la main aux femmes victimes du même sort.

«Moi, Lise Laurence Jalbert j’ai vécu et j’ai subi de la violence psychologique d’une intensité inouïe, de la violence verbale, des menaces, des cris, de la peur, j’ai pleuré chaque foutu jour de ma vie, et ce, pendant 10 ans» a-t-elle écrit.



Lisez son texte entier ci-dessous:

On remercie Laurence d'avoir pris la parole pour dénoncer la situation et pour inspirer les femmes dans la même situation à aller chercher de l'aide.



Pour les victimes qui souhaitent parler à quelqu'un, vous pouvez contacter SOS violence conjugale par téléphone au 1 800 363-9010, par texto au 438 601-1211 ou même par clavardage en ligne.

