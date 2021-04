Kelly Osbourne rechute après 4 ans de sobriété

Kelly Osbourne a dévoilé à ses fans qu’elle avait rechuté dans ses démons.

La star a expliqué, dans une vidéo publiée dans sa Story Instagram ce lundi (19 avril 2021), que «c’est un peu dur d’en parler», mais qu’elle a «toujours promis d’être honnête».

«J’ai rechuté. Je n’en suis pas fière, mais je suis de retour sur la bonne voie. Je ferai un podcast cette semaine pour expliquer à tout le monde ce qui s’est passé», a déclaré la fille d'Ozzy Osbourne.

La star de 36 ans a ajouté qu’elle était «sobre à ce jour, et sobre demain, mais c’est un jour à la fois».

«Et je voulais vous dire la vérité, car je ne veux pas vous mentir. Merci de votre soutien et de votre amour, je vous donnerai bientôt des nouvelles», a-t-elle conclu.

Kelly Osbourne a toujours été honnête à propos de ses problèmes d’alcool et de drogue, et avait célébré une année de sobriété en août 2018, après une vie émaillée par les addictions. En 2020, elle avait dévoilé qu’elle voulait faire passer son bien-être avant tout.

«Avec presque 2 ans et demi de sobriété sous la ceinture, j’ai toujours du mal avec la confrontation (ce qui ne me gênait pas quand je n’étais pas sobre). Ça se termine AUJOURD’HUI. Il est temps pour moi de me faire passer en premier, d’arrêter d’accepter la m*rde des autres et d’être cette meuf trop cool et sobre que je dois être», déclarait alors Kelly Osbourne.

