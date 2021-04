Les jumelles identiques mariées à des jumeaux ont eu des bébés

Ce n’est pas la première fois qu’on vous parle d’eux.

Les jumelles identiques Brittany et Briana Deane, âgées de 33 ans, ont fait la manchette dans les dernières années parce qu’elles s’étaient mariées avec les jumeaux identiques Josh et Jeremy Salyers, âgés de 35 ans.

Oui, on a l’impression de voir en double. D'ailleurs, ils s’habillent souvent pareil et c'est un peu troublant pour des personnes dans la trentaine, mais bon. Qui sommes-nous pour juger?

En août 2020, les deux couples avaient refait parler d’eux parce que les deux sœurs étaient enceintes au même moment.

Maintenant, on vous en parle parce que les deux couples ont finalement eu leur bébé et parce que Brittany et Briana font aussi partie de l'émission Extreme Sisters dans laquelle on suit cinq duos de soeurs inséparables.

C’est d’abord le couple formé de Brittany et Josh qui ont vu le bout du nez de leur petit garçon Jett. Le couple avait publié une première photo en janvier dernier.

Mercredi, Briana et Jeremy ont finalement publié une photo de leur fils Jax.

Selon ET Online, Jett est âgé de 5 mois et Jax de presqu’un mois.

Rappelons que les deux familles vivent sous le même toit.

Toujours dans une entrevue à ET Online, Jeremy a affirmé qu’il se sentait comme le père de Jett et que son frère Josh se sentait comme le père de Jax.

«On vit tous ensemble et nous élevons les enfants ensemble. C’est comme une grande famille et non deux couples avec leur enfant. C’est nous quatre avec deux bébés», a-t-il ajouté.

C’est... fascinant.

