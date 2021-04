40 idées cadeaux pour la fête des Mères selon sa personnalité

Que votre mère aime l’extérieur, le confort de la maison, que votre mère soit une petite comique ou une technowiz (on s’excuse pour le terme), on a trouvé plusieurs idées qui satisferont tous les budgets.

Voici 40 idées cadeaux pour les mamans:

Celle qui aime le confort de la maison

1. Un cache-pot décoratif, 19,95 $

Idéal pour la maman au pouce vert, ce cache-pot embellira n’importe quelle pièce.

2. Un livre à colorier Disney, 10,50$

Votre mère pourra se détendre en donnant de la couleur à certaines des images les plus marquantes du répertoire de films de Walt Disney.

3. Un jeu de TOC, 44,99 $

Ce jeu bien populaire ne date pas d’hier, mais il saura certainement égayer n’importe quelle soirée en famille. Parce que oui, les grandes soirées en famille reviendront un jour, et votre mère sera prête.

Pour d’autres idées de jeux de société originaux:

4. Ensemble ««pour over» coffee», 39,00 $

Oui, il y a la mode des machines à capsules, mais si votre mère est fan du rituel de se faire une bonne tasse de café, cet ensemble est parfait pour elle.

5. Une couverture lourde, 63,99 $

Pour la mère qui aime dormir. Qui n’aime pas dormir? Cette couverture pesante l’accompagnera tout au long de la nuit, lui assurant un sommeil paisible.

6. Un réveil matin solaire, 69,97 $

Pourquoi se réveiller en panique au son du radio-réveil qui hurle. Cet hybride lampe-horloge simule un lever de soleil, question de débuter le jour en douceur.

7. Des pantoufles chaudes, 69,99 $

Ces pantoufles de marque North Face sont parfaites pour celle qui se plaint toujours qu’elle a froid aux pieds. C’est comme offrir des petits manteaux pour chacun de ses pieds.

8. Une bougie parfumée, 40,00 $

Allumer des bougies fait partie du plaisir de passer du temps à la maison. Et ces bougies fabriquées à la main à Montréal sont offertes dans une variété de fragrances agréables qui transformeront sa maison en lieu du bonheur.

9. Kukum par Michel Jean, 24,95 $

Ce roman qui a déjà charmé les critiques et les lecteurs sera le compagnon parfait pour une soirée de type cocooning à la maison.

Celle qui aime l’extérieur et tout ce que dehors propose

10. Un beau foulard, 110,00 $

Personne ne veut voir sa maman avoir froid au cou. Ce magnifique foulard fait au Québec fera certainement son bonheur.

11. Une chaise Adirondack en pin, 115$

Avec le beau temps qui s’en vient et la pandémie qui s’étire, tout le monde veut passer du temps dehors. Votre mère fera l’envie de tout le voisinage avec cette chaise Adirondack en pin blanc.

Un petit plus avec celle-ci: la chaise n'a pas de fini, ce qui permet de finir avec son choix de couleur ou de teinture.

12. Des gants de jardinage, 19,95 $

Si votre mère aime se mettre les mains dans la terre, ces gants faits de matériaux recyclés sont parfaits. En plus, ils sont très beaux.

13. Des nouveaux souliers de course, 120$

Même si votre mère est fan de sa vieille paire d’espadrilles, c’est peut-être le temps d’offrir un changement. Voici une jolie suggestion.

14. Des verres fumés, 197$

Des Ray-Ban, tout comme votre mère, ne se démodent jamais. Avec ce cadeau, elle aura du style, tout en protégeant ses yeux des dangereux rayons ultraviolets.

15. Une montre intelligente, 180$

Si votre mère est toujours sur la go, mais est tannée de compter ses pas elle-même, cette montre Fitbit le fera à sa place.

16. Un superbe sac en cuir vegan Matt&Natt, 140,00 $

C’est possible d'être à la mode tout en étant contre la maltraitance animale. Ce sac en cuir vegan fera le bonheur de n’importe qui.

17. Un chapeau, 39$

Personne n’aime avoir des coups de soleil au visage. Surtout pas votre mère. Ce chapeau léger la protégera du soleil pendant toutes ses activités extérieures.

18. Un flotteur pour la piscine, 69,14 $

Si votre mère veut juste se coucher sur un flotteur et passer l'après-midi à lire dans la piscine, elle a le droit! En plus, celui-ci offre une place pour sa consommation préférée.

19. Un gobelet à boisson, 24,99 $

Ce gobelet de 10 onces garde les boissons chaudes chaudes, et les boissons froides froides. Parfait pour se prélasser dans la cour ou pour partir à l’aventure.

La technowiz

20. Une imprimante à photos, 150$

Prendre des photos, c’est bien beau, mais on ne veut pas non plus qu’elles restent sur un disque dur pour toujours. Avec cette imprimante compacte et facile à utiliser, votre mère pourra garnir ses murs et albums photo ou encore offrir un souvenir instantané à sa visite. La belle idée!

21. Des écouteurs sans fil iPods, 230$

Que votre mère soit du genre balado ou musique, des écouteurs sans fils rendront toutes ses marches agréables.

22. Une «Tile», retraceur d’objet, 30$

Si votre maman ou la mère que vous voulez gâter est du genre à toujours perdre son téléphone, ses clés, ou encore son sac, ce petit gadget lui sauvera bien des ennuis.

23. Une machine de «White noise», 40,99$

Pour celle qui souhaite passer une nuit tranquille, une machine de «white noise» est la solution tout indiquée. Cette petite machine compacte offre un choix de 24 sons et 7 lumières.

24. Un très très long fil pour recharger son iPhone ou son iPad, 16,25$

Si votre mère est accro à sa tablette ou à son téléphone, un très long fil de 6 pieds est vraiment un must! Finis les contorsions dans le lit parce que le téléphone en train de charger ne se rend pas! Choix de 4 couleurs.

25. Un Google Home mini, 46,25$

Que ce soit pour planifier sa journée, ajouter des trucs à sa liste d’épicerie, ou faire jouer ses chansons préférées, un Google Home est une belle addition à n’importe quel chez-soi.

26. Une source portative d'alimentation pour téléphone, 40$

Si votre mère est du genre à toujours oublier de charger son téléphone avant de quitter la maison, ceci est le cadeau idéal. Elle pourra sortir sa batterie de sa poche et être prête pour toutes les occasions!

La petite comique

Au Sac de chips, nous aimons les petites comiques. Voici nos suggestions pour elles.

27. Chroniques de jeunesse de Guy Delisle, 24,95 $

Dans cette BD à la fois drôle et touchante, Guy Delisle relate ses étés passés à travailler avec son père.

28. Une carte rigolote, 7,00 $

Laissez savoir à votre mère que vous lui devez tout grâce à cette jolie carte signée MerciBonsoir.

29. Le coffret La vie, la vie en DVD, 50$

Si votre mère est fan de la télé québécoise du début des années 2000, elle sera ravie de retrouver ses meilleurs amis fictifs. La Vie la vie pour toujours!

30. Un coton ouaté LCASR, 55$

Ce coton ouaté pourra garder votre mère au chaud, tout en la faisant rire en se remémorant ses répliques préférées de Criquette.

La foodie

31. Le secret des Vietnamiennes par Kim Thúy, 29,95 $

Dans ce livre, l’auteur Kim Thúy partage les secrets des cuisines de sa mère et de sa grand-mère. Idéal pour votre mère qui aime découvrir la cuisine d’autres cultures.

32. Un multicuiseur électrique Instant Pot, 120$

Un outil polyvalent qui simplifie la vie des cuisiniers et cuisinières. Choix de trois grandeurs.

33. Un tablier de cuisine, 18$

Ce tablier en denim est très tendance et gardera les beaux habits de votre mère impeccables alors qu’elle cuisine sa fameuse sauce à spag.

34. Une main de sel faite au Québec, 55$

En plus de toujours avoir du sel à portée de main, cette pièce conçue au Québec fera une belle décoration pour le comptoir de cuisine.

35. Un refroidisseur à vin 24,95$

Qui aime boire du vin tiède? Pas votre mère, ça, c’est certain. Ce refroidisseur sans glace sera l’accessoire parfait pour son prochain 5-7.

36. Une friteuse à air, 95,99$

Une friteuse à air n’est pas vraiment une friteuse, mais permet de recréer l'expérience de manger des aliments frits, sans l’odeur ni le dégât. La mère que vous voulez gâter l’adorera, comme tout l’Internet avant elle d’ailleurs.

37. Un bac à composte pour remplacer le bac brun, 44,99$

Si votre mère aime faire sa part pour l'environnement en compostant, ce bac en inox pour la cuisine lui permettra de continuer à le faire sans avoir à regarder un gros truc brun. Chic!

38. Un panier de pique-niques, 75$

Cet ensemble à pique-nique permettra à votre mère et la personne de son choix de profiter d’un magnifique tête-à-tête à l’extérieur. Par contre, attention à Yogi l’ours.

39. Un support à tablette pour la cuisine, 16,00 $

De nos jours, de plus en plus de recettes se retrouvent sur le web. C’est parfait, sauf que vous pouvez vous retrouver avec votre tablette pleine de sauce béchamel. Avec un support, votre mère pourra cuisiner, sans être obligée de toucher à son iPad.

40. Un jardin à herbes pour la maison, 45$

Si votre mère aime cuisiner en plus d’avoir le pouce vert, ce planteur lui permettra d’avoir toujours à portée de main des herbes fraîches pour ses recettes et cocktails favoris.

Voici. On espère que vous avez trouvé de bonnes idées parmi ces 40 propositions. Sinon, jetez quand même un oeil à ces textes:

• À lire aussi: 19 idées de cadeaux québécois pas plates à acheter sans sortir de chez vous

• À lire aussi: 48 cadeaux à offrir à votre amoureux selon sa personnalité

• À lire aussi: 11 cadeaux parfaits si tu trippes sur la ville de Québec

Aussi sur le Sac:

s

s