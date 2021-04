John Travolta a eu un «deuil compliqué» après la mort de sa femme Kelly Preston

John Travolta a abordé son deuil difficile après la mort tragique de sa femme Kelly Preston l'année dernière.

La star de Grease a perdu sa partenaire en juillet 2020 après une bataille de deux ans contre le cancer du sein à l'âge de 57 ans, l'acteur admettant avoir entrepris un «voyage vers la guérison» après sa mort.

«J'ai appris que le deuil de quelqu'un, le deuil, est personnel. Le deuil est individuel et l'expérience de votre propre voyage est ce qui peut conduire à la guérison, a-t-il déclaré à Esquire Espagne. Votre voyage est différent de celui de quelqu'un d'autre. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour aider une autre personne quand elle est en deuil est de lui permettre de le vivre et de ne pas le compliquer avec le vôtre. C'est mon expérience.»

AFP

John Travolta et Kelly Preston avaient déjà connu la tragédie lorsque leur fils de 16 ans, Jett, est décédé des suites d'une crise d'épilepsie dans une maison de vacances aux Bahamas en 2009.

Décrivant la vie comme faite de «mouvements et de voyages», l'acteur a affirmé qu'il s'efforçait de trouver de la «joie» chaque fois que c'était possible.

«La vie est un mouvement et un voyage, ce que vous laissez derrière, chez les gens, je suppose que c'est votre héritage. La façon dont ils interpréteront ma vie sera différente pour chacun. Et c'est bien, parce que ça, ce sera moi. La meilleure chose que je fais est d'essayer d'arriver à cette partie de la vie qui me permet de l'apprécier, et cette joie est d'expérimenter la danse, la musique... et les gens.»

