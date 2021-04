Mark Zuckerberg est excité par la sauce bbq en spécial

Mark Zuckerberg fait environ 12 millions de dollars par jour.

Ça veut dire que pendant que vous lisiez la phrase précédente, le président et fondateur de Facebook a empoché plus de 275 dollars.

Donc pour lui, l’argent ne devrait pas être un cause de stress.

Et pourtant.

Malgré le fait qu’il figure parmi les personnes les plus riches de la planète, qui célèbre d’ailleurs son anniversaire aujourd’hui, le style de vie de Zuck n'a rien d’extravagant.

Il habite dans une maison qui est très belle, mais aussi très raisonnable. Il s’habille avec des vieux cotons ouatés et des complets qui ont l’air de venir du Winners.

Son seul véritable intérêt, à part mettre en jeu la démocratie, semble être les viandes fumées.

À plus d’une reprise, l’homme de 36 ans a partagé sa passion pour mettre un beau morceau de viande sur le fumoir et le laisser cuire pendant plusieurs heures. Donc on pourrait croire que quand vient le temps de mariner sa viande, la milliardaire se permettrait un petit luxe côté sauce.

My kind of deal. Publié par Mark Zuckerberg sur Mercredi 21 avril 2021

Mais non. Il sait ce qu'il aime, et c'est la sauce Sweet Baby Ray’s.

Mercredi, sur la plateforme qu’il a créé, Zuckerberg a partagé une photo qui semble avoir été prise dans un supermarché, sur laquelle on pouvait voir une montagne de sauce bbq de sa marque préférée, en spécial à 99 sous la bouteille.

«My kind of deal (mon type de rabais)», a écrit celui qui a une fortune estimée à 110 milliards de dollars.

Avec l’argent qu’il fait en une seule seconde, il pourrait s’en procurer 138 bouteilles.

