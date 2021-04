Une grand-mère de 82 ans découvre une machette de Rambo dans un sofa qu’elle a acheté sur Facebook Marketplace

Une aînée britannique a eu la surprise de découvrir une arme blanche dotée d’une lame de 12 pouces dans un fauteuil acheté sur Facebook.

Shirley McNally, une résidente de Harlow (à une quarantaine de kilomètres au nord de Londres) avait acheté, en mars 2020, un divan qu’elle avait payé 180 livres sterling (313 dollars canadiens), selon ce que rapporte le Daily Mail.

Elle l’avait trouvé sur Facebook Marketplace et elle l’aimait bien, jusqu’à ce que son petit-fils de 33 ans, Keenan, lui dise qu’il était «dégoûtant».

C’est à ce moment qu’elle a décidé de se débarrasser du sofa dont elle n’avait profité qu’une seule année.



Elle l’a mis en vente à son tour, a trouvé un acheteur et a décidé de le nettoyer avant que celui-ci ne vienne prendre possession de son nouveau bien.

Mais en passant l’aspirateur sur le canapé, elle a aperçu une lame acérée sous un des coussins.



Elle a alors contacté la police de l’Essex qui lui a demandé l’arme potentiellement fatale au poste le plus près de chez elle.



«Je voulais mettre un peu de Febreeze dessus et passer l’aspirateur avant que le nouveau propriétaire arrive pour le prendre et j’ai mis ma main sur le côté des coussins et j’ai senti quelque chose de dur», a expliqué la vénérable dame.



«Je pensais que c’était un porte-feuille. Je n’en revenais pas quand j’ai réalisé que c’était une machette de Rambo!»

«Ça pourrait couper la jambe de quelqu’un! Je n’en veux absolument pas dans ma maison et je n’en reviens pas de penser que ça a été chez moi pendant un an sans que je le sache» a-t-elle ajouté.



«Qui sait ce quelqu’un d’autre aurait pu faire avec?»

