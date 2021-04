Voici la fille qui passe directement en finale à Star Académie

Ce dimanche 25 avril marquait la seconde demi-finale de Star Académie, à la conclusion de laquelle une fille allait être choisie par le public pour se rendre en finale contre William Cloutier.

Joel Lemay / Agence QMI

Les candidates Rosalie, Lunou et Queenie s’affrontaient lors d’un variété fort en émotions, et c'est Lunou qui a été choisie par le public!

Joel Lemay / Agence QMI

Une demi-finale endiablée

Les trois jeunes femmes devaient tout donner sur scène pour gagner le cœur du public et se tailler une place en finale. C’est William qui a battu, la semaine dernière, Guillaume et Jacob et qui sera le finaliste masculin dimanche prochain, le 2 mai.

C’est Rosalie qui a ouvert le bal avec l’une de ses compositions, Mes Pluies.

Joel Lemay / Agence QMI

Ensuite, ce fut au tour de Queenie qui s’est attaquée à la puissante chanson Changing de Jennifer Hudson.

Joel Lemay / Agence QMI

Lunou a conclu les performances des demi-finalistes avec De la main gauche de Danielle Messia.

Joel Lemay / Agence QMI

Rappelons que Rosalie fut sauvée par le public lors de la 6e mise en danger, Queenie fut choisie par les professeurs cette semaine-là.

Pour ce qui est de Lunou, elle fut le choix des téléspectateurs à la 4e semaine.

Lunou affrontera donc William en grande finale dimanche prochain le 2 mai 2021.

Joel Lemay / Agence QMI

Voyez la performance gagnante de Lunou ici:

Cela veut donc dire que l'aventure se termine ici pour Rosalie et Queenie. Revoyez leurs performances juste ici:

