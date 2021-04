Le manoir montréalais de 20 millions$ d'un patron de Pornhub détruit dans un incendie criminel

La police de Montréal enquête sur un incendie criminel qui a complètement rasé cette nuit la luxueuse résidence en construction de Feras Antoon, un des dirigeants de Pornhub, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, au nord de la ville.

Le Journal rapportait, la semaine dernière, que cette imposante résidence était à vendre pour près de 20 M$.

Un appel a été fait au 911 vers 23 h 30 pour signaler que deux suspects étaient entrés par effraction dans une résidence privée en construction, située sur l'avenue Jean-Bourdon, près du boulevard Gouin.

À leur arrivée, les policiers ont constaté un début d’incendie, avant d’appeler en renfort le Service de sécurité incendie de Montréal.

Une troisième alarme a été nécessaire pour mobiliser plusieurs équipes avec plus de 80 pompiers, en raison notamment de la superficie relativement grande de la bâtisse située à côté d’un boisé, selon le SIM.

Les résidences situées à proximité ont été évacuées par mesure préventive, a indiqué Caroline Chèvrefils, du Service de police de la Ville de Montréal.

Personne n’a été blessé et aucun suspect n’a encore été arrêté, a précisé la porte-parole de la police.

Les enquêteurs de la section des incendies criminels du SPVM devraient se déplacer sur les lieux au cours de la journée pour analyser la scène protégée à cet effet dans le but de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incendie.

