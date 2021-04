Un sosie de Conor McGregor se fait passer pour lui et vend de la drogue

Qui peut être assez naïf pour penser se faire vendre de la drogue par un athlète reconnu mondialement?

Mark Nye, un homme de 34 ans, a écopé de 3 ans de prison parce qu’il vendait de la drogue en se faisant passer pour le combattant UFC Conor McGregor, selon The Irish Post.

Nye, qui ressemble étrangement à l’Irlandais en raison de sa coiffure et sa barbe, s’est fait arrêter en février dernier à Stanwell, en Angleterre, pendant qu’il tentait de se débarrasser de drogue de classe A (c’est-à-dire la plus nuisible selon le parlement) et de deux téléphones cellulaires.

Il a aussi indiqué aux policiers que son nom était «Conor».

Ouin.

Les forces de l’ordre ont ensuite trouvé des cartes professionnelles avec «McGregor Enterprise» écrit dessus. Des messages textes ont aussi incriminé l’homme. Les policiers ont aussi trouvé un gros couteau près de son lit et une substance servant à couper de la drogue.

Disons-le, Mark Nye ressemble vraiment à une version Wish de Conor McGregor.

