Un violente bagarre dans un aéroport captée sur vidéo

Si on écoute Miami, le classique de 1997 de Will Smith récipiendaire du MTV Video Music Award for Best Male Video, on nous vend des couchers de soleil magnifiques, des plages majestueuses et un nightlife vigoureux et excitant.

Par contre, samedi, l’aéroport international de Miami avait plutôt des airs de Wild Wild West, une autre chanson de Will Smith.

Une gigantesque bagarre a éclaté à l’extérieur de la porte d’embarcation D-14, tout près de la boutique Urban Decay.

Dans une vidéo publiée sur Twitter par un certain Billy Corden (pas à être confondu avec Billy Corgan des Smashing Pumpkins), on peut voir deux groupes d’individus se rouer violemment de coups de poing et de coups de pied.

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS — Billy Corben (@BillyCorben) April 25, 2021

Les autres passagers dans l’aire d’attente essaient de calmer les bagarreurs, mais sans succès.

«Les gars, arrêtez, vous êtes dans un aéroport», peut on entendre quelqu’un crier en panique avant d’aller chercher un agent de sécurité.

Un autre quidam à la stature imposante décide d’aller venir en aide à un individu qui est resté étendu au sol alors que deux autre le frappaient à répétition. Par contre, aussitôt sur ses pieds, l’homme est simplement allé s’impliquer dans l’autre bataille qui se déroulait quelques mètres plus loin.

Au moment de l’écriture de ces lignes, la vidéo a accumulé presque 2 millions de visionnements.

Selon ce que le Miami Dade Police Department a confirmé à Fox News, au moins une arrestation a été faite suite à l’altercation.

Les raisons qui ont mené à la bagarre ne sont pas claires, mais des témoins ont affirmé que plusieurs des hommes avaient l’air sous l'effet de la boisson.

