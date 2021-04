Bianca Longpré a accouché et partage une photo du bébé

Bianca Longpré, la populaire Mère ordinaire, a finalement accouché mardi matin et a partagé une première photo avec son petit garçon.





Celle qui est toujours transparente avec ses abonnés avait annoncé que sa césarienne était prévue pour le 27 avril, et voilà que le bébé s'est finalement pointé le bout du nez. Elle et son conjoint, François Massicotte, on maintenant quatre enfants ensemble.

C'est via ses stories sur Instagram mardi midi que Bianca Longpré a partagé une première photo du petit garçon bien blotti contre elle, mentionnant que les deux se portaient bien.



Tard hier soir, Bianca Longpré avait partagé une «dernière photo de bédaine», à 37 semaines de grossesse, quelques heures à peines avant la rencontre avec son bébé.





«Ça y est! Moins de 12 heures avant LA rencontre. Pour moi c’est toute une rencontre. Choisir donneur et donneuse pour avoir un embryon, le faire grandir et le découvrir c’est toute une expérience. Surprise totale demain. Dernière photo de bedaine. 37 semaines et j’en n’aurais pas pris une de plus!», avait-elle alors écrit.

Il s'agissait d'une première grossesse pour Bianca, qui a adopté trois enfants avec François Massicotte. En septembre dernier, la mère de famille avait révélé avoir choisi un donneur de sperme et une donneuse d'ovule de la même couleur de peau que ses enfants, car ceux-ci voulaient un frère ou un soeur «qui leur ressemblerait».



On souhaite beaucoup de bonheur à la grande famille.



