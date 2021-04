Essayez de deviner si ces personnes sont en couple, ou dans la même famille

En regardant une photo de deux personnes, c’est souvent difficile de deviner le lien qui les unit.

Quand il existe beaucoup de proximité physique entre ces individus, on peut avoir tendance à penser qu’ils forment un couple.

Par contre, comme nous l’a déjà démontré le premier ministre du Québec François Legault, certaines fratries n’ont pas peur des preuves physiques d’affection.

Un compte Instagram a décidé d’en faire un jeu.

Siblings or Dating?, qui compte plus d’un million d'abonnés, vous présente une photo de deux personnes, et vous devez deviner si c’est un couple, ou un duo frère-soeur, frère-frère ou soeur-soeur.

Le jeu est simple: regardez la photo, essayez de deviner si ces deux personnes couchent ensemble ou ont les mêmes parents, et ensuite glissez vers la gauche pour voir si vous aviez raison.

Dans cet instance, par exemple, la main sur le haut de la cuisse porte à confusion.

Ces deux hommes sont pratiquement des sosies.

La main. C’est toujours la main.

Ils doivent avoir le même coloriste.

Un peu trop à l’aise.

On sait à qui leurs enfants vont ressembler.

Joyeux Noël!

La. Main.

Qui se ressemble s’assemble.

Comment est-ce possible?

La position des mains.

