[VIDÉO] District 31: des téléspectateurs ont vraiment capoté leur vie pendant les dernières secondes de l’épisode final

On nous promettait une finale forte en émotions et c’est exactement ce qu’on a eu!



Comme le veut la tradition, les derniers moments de la cinquième saison de District 31 avaient pour but de créer une énorme surprise et de mettre en place un suspense intenable en vue de la prochaine saison.

Un bon vieux cliffhanger, comme on dit dans le jargon.

Et comme elle l’avait déjà fait auparavant, la production a demandé aux fidèles téléspectateurs de l’émission la plus écoutée au Québec de filmer leurs réactions pendant les instants ultimes de la série, où la trame narrative serait chamboulée en quelques secondes.



Nous n’allons pas divulgâcher ici tout ce qui s’est passé, mais nous vous avertissons que si vous regardez la vidéo ci-dessous pour voir les réactions hallucinées des passionnés de District 31, vous allez inévitablement vous faire dévoiler les moments importants de l’intrigue.

Le message est passé, alors savourez!

«Ah ben tabarouette de Saint-Siffleux de calvasse!»

