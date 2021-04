Citizen Kane perd sa note parfaite, faisant de Paddington 2 le meilleur film de l’histoire

La plus grande injustice de tous les temps à eu lieu le 4 mars 2018 au Dolby Theatre de Hollywood quand The Shape of Water a reçu l’Oscar pour le film de l’année.

En fait, non, la plus grande injustice de tous les temps a eu lieu le 23 janvier de la même année quand les nominations du prestigieux gala ont été dévoilées et que Paddington 2 n’en faisait pas partie.

Quelqu’un qui ne l’a pas vu pourrait penser qu’on ironise. Mais non.

En racontant le deuxième chapitre des aventures du petit ours qui raffole de la marmelade, Paul King a créé le meilleur film de tous les temps.

Négligé par plusieurs croyant que c’est simplement un film pour enfants, Paddington 2 est beaucoup plus. Avec sa mise en récit captivante, ses effets visuels spectaculaires, sans parler des performances époustouflantes de grands acteurs de renom, dont Hugh Grant, le film a réussi à faire consensus chez les critiques.

Sur Rotten Tomatoes, P2 faisait partie des deux seuls films à avoir la note parfaite de 100 %.

L’autre était évidemment Citizen Kane.

Mais tout comme les Highlanders, il ne peut qu’avoir un meilleur film de tous les temps.

Tout comme Paddington 2, au moment de sa sortie, l’histoire du vieux monsieur et de sa luge avait fait consensus. Du moins c’est ce qu’on croyait.

Rotten Tomatoes literally dug up an 80 year old negative review of Citizen Kane and now the movie no longer has a 100% fresh rating pic.twitter.com/0I8cxvuGdd — Screaming Pectoriloquy (@Caulimovirus) April 26, 2021

Une critique parue dans le Chicago Tribune le 7 mai 1941 intitulée « Citizen Kane Fails to Impress Critic as Greatest Ever Filmed » revient de faire surface. L’auteur de l’article n’a pas vraiment aimé son moment quand il a regardé l’œuvre d’Orson Wells. Il a qualifié le film d’intéressant, sans plus.

Aujourd’hui, cette critique que l’auteur n’avait même pas pris la peine de signer peut sembler insignifiante, par contre, elle aura été tout ce qu’il aura fallu pour que Citizen Kane perde sa note parfaite sur Rotten Tomatoes, donnant ainsi à Paddington 2 le titre de meilleur film de tous les temps.

La route a été longue, mais aujourd’hui, les fans de Paddington peuvent se réjouir. Justice a été rendue.

