Miley Cyrus est tellement sur le party que ça commence à inquiéter ses proches

Ayant retrouvé ses anciennes habitudes de fêtarde, Miley cyrus inquiète sérieusement ses proches. SI elle ne se reprend pas rapidement en main, elle s’apprête à vivre une nouvelle descente aux enfers.

En novembre, Miley Cyrus a révélé qu’elle avait renoué avec la bouteille, après six mois de sobriété.

Le 25 mars, la chanteuse de 28 ans ne faisait que confirmer ses dires en multipliant les verres avec le musicien britannique Yungblud et d’autres amis au Rainbow Bar & Grill, à West Hollywood.

«Miley fréquente les bars et les restos presque tous les soirs, affirme une source à Globe. Lorsque ces établissements ferment, elle continue de fêter chez elle jusqu’à l’aube et ne se lève que dans l’après-midi. Et puis ce rituel recommence, jour après jour. C’est devenu un cercle vicieux.»

Aujourd’hui, son entourage craint le pire et cherche à intervenir avant qu’il ne soit trop tard. «En agissant de la sorte, elle se dirige tout droit en “rehab”, confirme la source. Ses proches tentent de lui venir en aide, mais elle ne veut rien entendre!»

Des démons affligeants

Photos : Shutterstock Lorsqu’elle est soûle, Miley a la vilaine habitude d’appeler ses ex, dont Liam Hemsworth et Stella Maxwell.



De l’avis de plusieurs, la blonde aurait commencé à perdre le contrôle à la suite de son divorce d’avec Liam Hemsworth, en août 2019.

Ont suivi des flirts passionnés et éphémères — que ce soit avec Kaitlynn Carter ou Cody Simpson —, signe qu’elle a bien du mal à trouver la paix depuis cette rupture.

«Récemment, elle s’est mise dans l’embarras en appelant ses ex, la mannequin Stella Maxwell et Liam à plusieurs reprises alors qu’elle était ivre, raconte une source au tabloïd. Mais ils ne veulent rien savoir d’elle!»

Les parents de Miley, Billy Ray et Tish, seraient pour leur part très préoccupés, mais auraient du mal à gérer cette situation pour le moins délicate.

«Ils l’ont gâtée durant toute sa vie et ils en paient malheureusement le prix, explique l’informateur. Ils doivent se sentir totalement impuissants face à cette rechute.»

Photo : Shutterstock Ses parents, Billy Ray et Tish, se sentent impuissants face à sa rechute.



