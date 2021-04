On a rencontré Queenie, de Star Académie, et ça met de bonne humeur

Dimanche dernier, c’était la deuxième et dernière demi-finale à Star Académie, et elle a été remportée par Lunou.

On a donc dû dire au revoir à Queenie Clément et à Rosalie Ayotte.

On a rencontré Queenie à sa sortie de l’Académie lundi matin, et comme le veut maintenant la tradition, on lui a demandé de nous chanter ses réponses.

Découvrez quelle chanson la met de bonne humeur et qui est le ou la prof qui l’a le plus marquée.

Tout ça et plus dans l'entrevue qui nous a mis de bonne humeur ci-haut. Montez le son!

Visionnez également sa prestation de dimanche soir ici:

Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi rencontré Rosalie Ayotte. Nous vous présenterons son entrevue très bientôt.

