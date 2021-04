Un homme en trois roues sur le pont Pierre-Laporte, à Québec

Une scène pour le moins inhabituelle a eu lieu mercredi matin sur le pont Pierre-Laporte, à Québec.

Une personne a été vue sur un véhicule de type «trois roues» en train de traverser le fleuve Saint-Laurent.

Un internaute a mis en ligne une photo et il était visiblement surpris.

Sur le pont Laporte ce matin... Après-ça, ils vont dire que les Beaucerons sont des Rednecks!!!🤣🤣🤣 Publiée par Eric Leclerc sur Mercredi 28 avril 2021

Il n'était pas le seul. La publication a suscité énormément de réactions. Au moment d'écrire ces lignes, elle avait été partagée à près de 400 reprises.

Après quelques recherches et consultations, il semble que ce genre de bolide entrerait dans la catégorie «scooter» et ne devrait pas se retrouver sur l’autoroute. Sans la plaque d'immatriculation, il est cependant plus difficile d'identifier correctement le véhicule.

«Pas besoin de troisième lien, ils ont un trois roues», a indiqué une personne dans la salle de rédaction virtuelle du Sac de chips.

