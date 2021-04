François Legault dit que la souveraineté du Québec est «assez loin» sur la pyramide de Maslow

On parle beaucoup du premier ministre du Québec pour sa déclaration sur les logements à Montréal dont le prix commencerait à «500-600$».

• À lire aussi: [VIDÉO] Legault est un «dépendantiste», dit Bérubé

• À lire aussi: [VIDÉO] Gaétan Barrette traite le ministre de l’Éducation de «macho»

• À lire aussi: Cet ancien lutteur professionnel insulte François Legault dans un tweet à la fois grotesque et rigolo

Les oppositions s’en sont donnés à cœur joie depuis mercredi et François Legault a expliqué, jeudi, qu’il parlait, en fait, de la portion du budget qu’un étudiant doit minimalement allouer à son loyer.

Évidemment, lors de la période de questions, on a encore parlé de crise du logement et des propos de M. Legault.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a d’ailleurs sorti la pyramide de Maslow au Salon bleu pour mieux accompagner ses propos.

«On apprend ça au cégep. En jaune, ce qu'il y a de plus important pour les hommes et les femmes, c'est la faim, la soif, la survie, le repos et l'habitat. Ce qui devrait nous guider quotidiennement comme parlementaires, c'est d'abord de répondre à ça, d'où l'importance de l'enjeu du logement», a-t-il expliqué.

s

Le premier ministre a cependant répondu à l’effet de toge de M. Bérubé en attaquant les indépendantistes.

«Probablement, dans sa pyramide de Maslow, là, la souveraineté du Québec est assez loin. Mais, bon, ça, c'est une autre affaire.»

Les députés du Parti québécois n’ont évidemment pas apprécié la petite pointe!

Ailleurs sur le Sac de chips:

s

s