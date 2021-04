Il découvre un trésor contenant les bijoux d'une femme riche d'il y a 2500 ans

Un trésor de l'âge de bronze contenant une cinquantaine de bijoux et reliques vieilles d'au moins 2500 ans a été découvert en Suède par un amateur de course d'orientation, ont annoncé les autorités jeudi en présentant les trouvailles.

Considérée comme «spectaculaire» avec un état de conservation «fantastique», la découverte a été faite par hasard début avril dans une forêt près de la ville d'Alingsås dans le sud-ouest de la Suède, ont annoncé les autorités locales.

Les bijoux se trouvaient à l'air libre devant des rochers, possiblement après avoir été déterrés par des animaux.

«On aurait dit des déchets en métal. Au début je me suis dit que c'était une lampe», a raconté le découvreur, Tomas Karlsson.

Cet amateur de course d'orientation, qui était en train de mettre à jour une carte, s'est alors penché et a trouvé un collier et une parure, a-t-il raconté au quotidien Dagens Nyheter.

«Tout semblait si neuf, au départ j'ai cru à des faux», a-t-il raconté. Après avoir signalé la découverte, une équipe d'archéologues est venue examiner le site.

Selon Johan Ling, professeur d'archéologie à l'Université de Göteborg, «la plupart des objets retrouvés sont en bronze et sont associés à une femme de haut rang de l'âge de Bronze».

Datés entre 750 et 500 av. J.-C., ils comprennent des colliers, des chaînes et des agrafes très bien conservés.

Wow!

