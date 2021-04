Olivier Primeau vend maintenant un hamburger qui se cuit au four micro-ondes en une minute

L’entrepreneur Olivier Primeau vient de mettre sur le marché un produit alimentaire tout droit tiré du début des années 90: un burger qui se cuit en 60 secondes au four micro-ondes.



L’homme derrière le Beach Club et la boisson Beach Day Every Day a effectivement dévoilé sur les réseaux sociaux, ce jeudi, qu’il se lançait également dans le commerce du burger.

• À lire aussi: Olivier Primeau offre 5$ par article à ses nouveaux chroniqueurs et ça choque beaucoup de gens



«Et voici mon Burger et vous allez être tellement surpris à quel point il est bon», a écrit Primeau, en accompagnant sa publication d’une vidéo initialement publiée sur TikTok.

🍔🍔🍔🍔🍔🍔 Et voici mon Burger et vous allez être tellement surpris à quel point il est bon 🤤 Publié par Olivier Primeau sur Jeudi 29 avril 2021

Ce nouveau burger rejoint ainsi la poutine congelée Poutine Time dans la gamme temporelle du prince des IGA: il se nomme en effet Burger Time.

Il s’agit là, vous l’aurez remarqué, d’une énième appellation anglaise pour un énième de ses produits.

• À lire aussi: Guylaine Tremblay, Safia Nolin et Olivier Primeau passent la fin de semaine ensemble au chalet et c’est moins bizarre qu’on pense



Vous aurez également remarqué que Burger Time est aussi le nom d’un jeu vidéo très populaire dans les années 80.

Olivier Primeau s’expose-t-il à une poursuite de la part d’une société japonaise d’électronique?

Pop Corn Time!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s