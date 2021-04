Un participant accusé d’avoir montré un symbole raciste à Jeopardy! se défend

Un champion à la populaire émission Jeopardy! a été fortement critiqué par un groupe d’anciens participants pour avoir utilisé un symbole associé à des groupes haineux.

Dans une lettre publiée sur Medium mercredi soir et signée par 467 personnes ayant déjà joué au jeu télévisé, Kelly Donohue est accusé d’avoir utilisé un signe de main avec trois de ses doigts qui a été repris par des organisations liés au alt-right et à la suprématie blanche ainsi qu’au groupe anti-gouvernement «the Three Percenters».

Le groupe demande à la production de se désavouer publiquement des gestes, qu’ils soient intentionnels, ou pas.

Dans une réponse publiée jeudi matin sur la page de Donohue, l’homme se dit «absolument horrifié» des choses dites à son sujet sur le web.

«Je dénonce absolument et sans équivoque toute forme de racisme et de suprématie blanche. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un raciste, mais je me dois de le répéter: je ne suis pas raciste et je rejette et condamne la suprématie blanche - et l'intolérance - pour tout le mal qu’ils causent.»

I’m truly horrified with what has been posted about me on social media. I absolutely, unequivocally condemn white... Publié par Kelly Donohue sur Jeudi 29 avril 2021

L’homme précise que le symbole qu’il a utilisé au début de son quatrième match n’était aucunement pour pousser un agenda haineux, mais simplement pour souligner ses trois victoires précédentes. Il avait aussi fait des signes de main suite à ses deux premières victoires.

Même si c’est un simplement un malentendu, le groupe avance que l’émission aurait dû couper ce geste au montage ajoutant que ça n'aurait pas été la première fois que la production intervienne.

«Il y a quelques années, un participant a intentionnellement misé un montant qui utilisait représentait un chiffre lié à des groupes racistes, et vu que ça n'affectait pas le résultat du jeu, Jeopardy! a modifié les nombres avant la diffusion de l’épisode.»

On reproche aussi à Donohue d’avoir utilisé un mot dégradant pour référer aux peuples Roms.

