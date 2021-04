Jessica Simpson raconte comment sa fille l'a aidée à ne plus avoir peur des chevaux

La fille aînée de Jessica Simpson l'a aidée à vaincre sa peur des chevaux.

La chanteuse et entrepreneuse a recruté ses filles Maxwell et Birdie pour qu'elles la rejoignent en tant que mannequins pour la dernière collection de sa marque de mode, et sa fille de huit ans a insisté pour que son cheval préféré figure dans la séance de photos, même si elle savait que sa célèbre maman n'était pas une fan de ces animaux.

Maxwell a encouragé sa mère à se débarrasser de son anxiété en l'entraînant dans un chant symbolique pour rejeter ses peurs alors qu'elles se préparaient à poser pour les photos.

«Mon aînée, Maxwell, m'apprend chaque jour à être plus sereine. Nous faisions une séance de photos pour la collection Jessica Simpson, et elle voulait que l'un des chevaux qu'elle monte soit dans la séance. C'est sa façon de dire: ''Je vais faire monter maman sur ce cheval''. Elle m'a dit "Les chevaux savent que tu as peur, maman, mais restons debout sur la montagne et crions par-dessus la montagne: Je jette ma peur par-dessus la montagne!"», a expliqué la star à l'émission Today.

Ce «cri» a donné à Jessica Simpson le sentiment de reprendre le contrôle et l'a aidée à se calmer.

«Ensuite, je suis retournée vers le cheval et Maxwell m'a tendu les rênes et m'a laissé le prendre en main. C'était un moment magnifique», a-t-elle souri.

Mais cette belle histoire n'a pas duré longtemps. «J'ai pris les rênes, et bien sûr le cheval s'est vidé de l'équivalent de quatre jours de pipi!» , s'est amusée la chanteuse.

Jessica Simpson a eu Maxwell, Birdie, deux ans, et Ace, sept ans, avec son mari Eric Johnson.

