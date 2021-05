Star Académie: William Cloutier remporte la grande finale

Et voilà qu’après des mois de camps de sélection, d’émissions quotidiennes et de variétés, nous connaissons enfin l’identité de l’artiste qui a remporté Star Académie 2021.

C'est William Cloutier qui repart avec les grands honneurs!

PHOTO COURTOISIE Julien Faugère / TVA Publications

Au départ, ils étaient 15. Annabel Oreste, Charles Kamoun, Dashny Jules, Guillaume Lafond, Jacob Roberge, Lunou Zucchini, Maeva Grelet, Matt Moln, Meghan Oak, Olivier Faubert, Queenie Clément, Rosalie Ayotte, Shayan Heidari, William Cloutier et Zara Sargsyan.

Joel Lemay / Agence QMI

Après avoir survécu à plusieurs mises en danger et avoir été sauvés par le public, Lunou et William ont finalement été choisis comme étant les deux finalistes de leur cohorte.

Lors du tout dernier variété diffusé le dimanche 2 mai, les deux candidats ont pu performer pour tenter de gagner le cœur du public une dernière fois.

Après avoir hésité toute la semaine, Lunou a finalement choisi de performer Vole de Céline Dion.

Joel Lemay / Agence QMI

William avait pour sa part demandé à ses fans de voter pour ce qu’ils aimeraient l’entendre chanter plus tôt cette semaine. Leur choix s’est finalement arrêté sur Je t'aime encore, de Céline Dion aussi.

Joel Lemay / Agence QMI

Tout au long de la soirée, le public a pu voter pour leur Académicien coup de cœur, et, finalement, William Cloutier fut couronné grand gagnant de Star Académie 2021!

Rappelons que Star Académie sera de retour à l’hiver 2022, au plus grand bonheur des fans. De plus, Lunou et William seront en tournée tous les deux à travers le Québec dès février 2022! Procurez-vous les billets juste ici.

Joel Lemay / Agence QMI

Toutes nos félicitations à William, à tous les Académiciens ainsi qu’à l’équipe de production de Star Académie.

