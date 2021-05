Kendall Jenner fait encore une bonne farce à ses soeurs

Kendall Jenner a fait une farce à ses sœurs en leur faisant croire qu'elle s'était fiancée lors d'un jeu Action ou Vérité organisé pour le festival virtuel Poosh Your Wellness, samedi.

La mannequin, qui sort avec la star du basket Devin Booker, a affirmé que ce dernier avait fait sa demande, et elle a également montré une alliance pour plus de crédibilité.

Kourtney Kardashian est immédiatement tombée dans le panneau, lançant à sa petite sœur : «C'est incroyable.»

Mais Kylie Jenner n'a pas été dupe. Elle s'est immédiatement exclamée : «Tu mens. (La bague) n'est pas à ta taille».

AFP

«C'est tellement stupide, pourquoi tu nous ferais ça ?», a renchéri Khloe Kardashian au téléphone lorsque sa sœur Kim Kardashian a confirmé que leur petite sœur leur avait joué un tour.

«Au moins, nous savons que vous serez très contents le jour venu», a ajouté Kendall Jenner.

Le mois dernier, la top-modèle a tenté de faire une blague à sa mère, Kris Jenner, lui annonçant qu'elle était enceinte.

«Alors, j'ai un scénario. Je n'ai pas eu mes règles depuis un petit moment et j'étais censée les avoir la semaine dernière donc j'étais un peu nerveuse et j'ai fait un test au hasard, a-t-elle expliqué à sa mère. Et il est positif alors j'en ai pris un autre et il est également positif et je suis littéralement sur le point de pleurer.»

Kris Jenner a très bien réagi à la fausse grossesse de sa fille.

«Je pense que c'est une excellente nouvelle, mais je suis ta mère», a-t-elle répondu, avant que Kendall Jenner n'avoue qu'il s'agissait d'un canular.

«Je t'aime et j'ai adoré ta réaction», a-t-elle conclu.



