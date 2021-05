Une vieille entrevue de Maripier Morin a TLMEP refait surface

Depuis quelques jours, un clip de Maripier Morin à l’émission Tout le monde en parle fait beaucoup jaser.

Contrairement à ce que vous pouvez croire, on ne parle pas ici du passage de l’animatrice et actrice de dimanche dernier, mais bien une apparition vieille de cinq ans.

Morin avait été invitée en réaction au mouvement #moiaussi dans lequel Éric Salvail, avec qui elle collaborait à l’époque, avait été dénoncé pour des inconduites sexuelles par des anciens employés et autres.

Dans l’entrevue diffusée en 2017, la femme qui a aujourd’hui 34 ans explique pourquoi elle ne s’était pas encore prononcée sur l’affaire Salvail.

« J’ai décidé de ne pas me prononcer sur les réseaux parce que je trouvais que les paroles étaient aux victimes. »

Elle ajoute que le mouvement était vraiment nécessaire dans la société. Elle enchaîne en dénonçant toutes formes de harcèlement, que ce soit sexuel ou psychologique.

« J’ai le goût qu’on se traite mieux, qu’on se respecte, qu’on soit dans un milieu qui est sain. »

Le clip de l’entrevue a été publié sur YouTube lundi et a depuis été vu presque 40 000 fois.

Après avoir vu l’extrait, plusieurs internautes ont réagi en qualifiant la femme d’hypocrite.

Dimanche, l’animatrice était de retour sur le plateau, mais cette fois-ci, c’était pour répondre à des allégations la visant elle-même.

L’été dernier, la chanteuse Safia Nolin avait accusé Maripier Morin de l’avoir agressée, harcelée et d’avoir émis des propos racistes en sa présence. Suite aux allégations, cette dernière a mis fin à ses engagements professionnels et a annoncé qu’elle se retirait de la vie publique pour une période de temps indéterminé alors qu’elle suivait une thérapie.

Quelques mois plus tard, on a appris que l’actrice reviendrait pour la deuxième saison de La Faille sur Club Illico. Sa série documentaire Mais pourquoi ? sera aussi de retour pour une deuxième saison, et elle tiendra le rôle principal dans le film Arlette ! de Mariloup Wolfe.

Samedi, un dossier publié dans La Presse a recensé plusieurs témoignages de gens œuvrant dans le milieu du spectacle qui allèguent avoir été victimes de comportements similaires à ceux rapportés par Safia Nolin venant de Maripier Morin.

À sa plus récente apparition à TLMEP, Mme Morin affirme que ses comportements étaient en grande partie liés à des problèmes de dépendance et que depuis, elle ne consomme plus. Elle a aussi dit qu’elle est en thérapie et qu’elle assiste à des rencontres de groupe plusieurs fois par semaine.

Suite à la controverse, elle a annoncé sur le plateau qu’elle retirait elle-même sa nomination au Gala Artis qui aura lieu dimanche prochain.

