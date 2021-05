Une femme s’attendait à des septuplés et accouche finalement de neuf bébés

Imaginez tomber enceinte et apprendre que vous attendez sept bébés.

Puis imaginez finalement accoucher, et ne mettre au monde sept enfants, mais neuf.

NEUF.

ENFANTS.

Eh bien c'est arrivé. Le gouvernement malien a annoncé mardi qu’une de ses ressortissante qui pensait être enceinte de septuplés a finalement accouché, au Maroc, de neuf bébés, cinq filles et quatre garçons qui se portent tous bien, une information non confirmée côté marocain.

Le porte-parole du ministère marocain de la Santé, Rachid Koudhari, a dit à l’AFP ne pas avoir connaissance d’une telle naissance multiple dans un hôpital du pays.

Originaire de Tombouctou (nord), Halima Cissé avait été prise en charge à Bamako, puis transférée le 30 mars au Maroc pour un meilleur suivi de cette grossesse qui «sort de l’ordinaire», selon le ministère de la Santé.

Les spécialistes s’inquiétaient pour sa santé et pour les chances de survie des fœtus.

Une jeune Malienne qui pensait être enceinte de septuplés donne finalement naissance... à neuf bébés !



Les enfants et la maman vont bien, indique la ministre de la Santé du Mali https://t.co/k4jMOnbLJz pic.twitter.com/CdpbzJlJED — Le Parisien (@le_Parisien) May 4, 2021

Halima Cissé a accouché mardi, par césarienne, «de neuf nouveau-nés au lieu des sept annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc», a précisé le ministère dans un communiqué.

«Jusqu’à présent, la maman et les enfants se portent bien», a dit à l’AFP la ministre de la Santé, Fanta Siby, précisant avoir été informée par le médecin malien dépêché pour accompagner la mère au Maroc.

Ils rentreront dans plusieurs semaines, a-t-elle dit.

La ministre «félicite les équipes médicales du Mali et du Maroc, dont le professionnalisme est à l’origine de l’issue heureuse de cette grossesse» et «souhaite une longue vie aux bébés et à la maman», ont dit ses services.

