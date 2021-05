Ce monsieur est vraiment content de faire des wheelies avec sa moto

Un Québécois prend vraiment beaucoup de plaisir à faire des acrobaties avec sa moto et franchement, on est aussi heureux que lui à le regarder faire.

En temps normal, on est plutôt du genre prudent sur les routes et on apprécie beaucoup les autres conducteurs qui circulent de façon responsable, mais là, c’est plus fort que nous: le bonheur de cet homme est contagieux.

• À lire aussi: Ce combattant ultime est aussi drag queen

Dominic Cleary est un passionné des wheelies.

Publié par Dominic Cleary sur Lundi 3 mai 2021

On ne le connaissait pas avant aujourd’hui, mais apparemment il a déjà fait une vidéo très virale (près d’un million de visionnements) en 2019. C’était passé sous notre radar et on s’en excuse.

Derniers Wheelies de l’été Et que des beaux ! Hooo yeah Publié par Dominic Cleary sur Samedi 2 novembre 2019

• À lire aussi: Un homme vole un McDonald’s: il voulait des croquettes, mais il était trop tôt

Si quelqu’un pouvait nous aider à comprendre ce qu’il dit dans ses vidéos, on en serait éternellement reconnaissants.

Publié par Dominic Cleary sur Lundi 3 mai 2021

On ne vous conseille pas de tenter de reproduire ses exploits à motocyclette sur la voie publique.

• À lire aussi: Olivier Primeau vend maintenant un hamburger qui se cuit au four micro-ondes en une minute

Chauffez comme du monde, mais inspirez-vous quand même de la joie de vivre du bon monsieur Cleary.

Yes mon homme!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s