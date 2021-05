Jennifer Garner serait à nouveau en couple avec son ex

Jennifer Garner donnerait une nouvelle chance à sa relation avec l'homme d'affaires John Miller après leur récente réconciliation.

La star de Dallas Buyers Club avait été aperçue aux côtés du PDG de CaliBurger fin 2018, mais leur romance s'est éteinte début 2020, avant le premier confinement. Néanmoins, il semble que le couple ait rallumé la flamme.

« Jen et John sont de nouveau ensemble», a déclaré une source à Us Weekly, expliquant que la relation «a commencé il y a quelques semaines».

La nouvelle est apparue alors que l'actrice a récemment admis qu'elle était heureuse de rester célibataire un peu plus longtemps, car elle ne voulait pas «compliquer» sa vie avec une nouvelle histoire d'amour.

Interrogée sur ce qu'elle pensait de l'idée se remarier un jour, Jennifer Garner a déclaré à People.com en mars dernier : «Je ne sais pas. J'en suis si loin. Et je ne sais pas si le mariage devrait faire partie (d'une quelconque relation)... Je veux dire que je ne pense définitivement pas que je serai célibataire pour toujours, mais ce n'est pas le moment. Je n'ai pas besoin de compliquer les choses ; je suis bien».

Jennifer Garner a été précédemment mariée à l'acteur Scott Foley de 2000 à 2004, et elle a ensuite épousé Ben Affleck, le père de ses trois enfants, en 2005.

Ils se sont séparés en 2015 et ont finalisé leur divorce en 2018.

De son côté, John Miller a réglé son divorce avec son ex-femme Caroline Campbell, avec qui il partage deux enfants, peu de temps après avoir commencé sa relation avec Jennifer Garner.

