Les gros nez pourraient être liés aux gros pénis, selon une étude

Oubliez «grosse Corvette, petite quéquette». Dorénavant on va plutôt dire «gros pif, gros canif».

Des chercheurs japonais ont réalisé une étude sur la relation entre la taille du nez et un pénis en érection.

L’expérience avait pour but de trouver s’il avait un lien entre la longueur du pénis et celle des autres parties du corps.

L’expérience a été réalisée sur 126 cadavres d’hommes japonais qui ont été sujets à une série de tests. Par exemple, on a mesuré leur taille, leur poids, la longueur et circonférence de leur pénis flasque, le poids de leurs testicules, droit et gauche, ainsi que le poids de leur prostate.

Ensuite, un scientifique était chargé de prendre le pénis des cadavres, de l’étirer de façon verticale pour ensuite le mesurer, question d’avoir une idée de sa longueur en état d’érection.

Ensuite, on a mesuré toutes les parties du corps dont les pieds, les mains et évidemment, le nez.

Pour se faire, on mesurait à partir des yeux du cobaye, jusqu’à sous ses narines.

Suite à l’analyse des données recueillies, on a déterminé que ceux qui ont des nez plus longs ont généralement un sexe plus gros.

Selon les chiffres, le pénis des hommes avec des nez plus courts que la moyenne mesurait autour de 10.4 cm. Ceux des hommes avec des nez moyens mesuraient environ 11.4 cm, qui est aussi la moyenne japonaise. Par contre, le sexe de ceux avec des nez plus longs mesurait en moyenne 13.4 cm, soit deux centimètres de plus que la moyenne.

Étonnamment, il n’y aurait pas de lien entre la longueur du nez et la longueur du pénis «au repos».

Le nez a été la seule partie étudiée qui semblait avoir un lien direct avec la taille du pénis, cependant, les chercheurs ne sont pas encore en mesure de dire ce qui explique ce phénomène.

Si on se fie à ces nouvelles informations, Cyrano de Bergerac devait être amanché pour veiller tard.

