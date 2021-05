Robert Downey Jr. bouleversé par la mort de son assistant

Robert Downey Jr. pleure la perte de l'assistant personnel qui l'a accompagné pendant des années après avoir appris sa mort dans un accident de voiture.

La star d'Iron Man a partagé la triste nouvelle du décès de Jimmy Rich sur les réseaux sociaux, la qualifiant de «tragédie terrible et choquante».

«Jimmy Rich a eu un accident de voiture fatal hier vers 20h, a écrit l'acteur jeudi. C'était un frère, mon bras droit, un oncle pour nos enfants et il était aimé de tous ceux qui ont fait l'expérience de son caractère singulier et de son esprit. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis, à ses collègues et à tous les fans qui l'ont connu comme l'homme qui a soutenu chaque étape de mon rétablissement, de ma vie et de ma carrière... Encore une fois, mes condoléances à sa belle famille et à l'héritage d'espoir et de rédemption que sa vie continuera de représenter. Que la paix soit avec toi».

Jimmy Rich était l'assistant de la star de cinéma depuis 2003, l'année où il a arrêté la drogue.

Son camarade des Avengers, Chris Evans, lui a également rendu un hommage sur Instagram.

«Je n'ai pas les mots. Jimmy Rich ne ressemblait à personne d'autre. Il a laissé une impression indélébile sur tous ceux qu'il a rencontrés. Et plus que tout sur mon frère @robertdowneyjr. Ils étaient inséparables. J'envoie tout mon amour aux amis et à la famille de Jimmy. Assurez-vous de bien serrer vos proches dans vos bras et prenez le temps aujourd'hui de montrer à Downey combien de personnes l'aiment et sont là pour lui pendant cette période incroyablement sombre», a partagé l'ami et collègue de Robert Downey Jr.

