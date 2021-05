Les 14 moments forts du Gala Artis 2021

C’est devant un public réduit, pandémie oblige, qu’avait lieu dimanche soir le 36e Gala Artis.

Les personnalités télévisuelles préférées des Québécois étaient réunies afin de recevoir des prix décernés par le public.

C’est à Guy Jodoin et à Charles Lafortune qu’on avait confié la tâche d’animer la soirée.

Voici 14 moments forts.

Briser le 4e mur

Le gala a débuté en force avec un numéro musical signé Mélissa Bédard, Montana, Laurence Nerbonne, Corneille et Damien Robitaille, qui a lancé le bal avec Pump up the Jam, de Technotronic. Ce dernier a recréé le «setup» qu’il utilise chez lui pour enregistrer ses fameuses reprises qui en ont fait sourire plusieurs durant la dernière année.

Deux hommes et un numéro d’ouverture

La blague sur l'absence de Maripier Morin est arrivée dès le début du discours d’ouverture des animateurs.

Guy Jodoin et Charles Lafortune, deux hommes blancs hétéros dans la cinquantaine, ont évidemment fait référence au fait que c’était le énième gala animé par des hommes blancs hétéros dans la cinquantaine.

On a aussi eu droit à plusieurs blagues sur le fait que la télé a parfois de la difficulté à se réinventer devant une foule qui est restée plutôt sérieuse.

De très beaux malaises

COURTOISIE ERIC MYRE

Si quelqu’un avait des doutes quant à l’enthousiasme du public devant le retour des personnages des Beaux malaises: oubliez-les. Julie Le Breton et Martin Matte se sont tous les deux mérité les prix de meilleurs rôles féminin et masculin dans une série dramatique.

Alors que Julie en a profité pour livrer un témoignage touchant sur l’importance du rire, Martin, lui, a plutôt préféré rire de Christian Bégin. Et on a apprécié.

Des vieux jeunes

Émilie Brière et Édouard Tremblay Grenier, les enfants du couple fictif qui a gagné dans la catégorie précédente, sont venus présenter le prix pour la catégorie jeunesse. Le jeune homme a reproché à sa «sœur» d’utiliser son téléphone sur scène, ce à quoi elle a répondu «qu’elle faisait une story Instagram parce que c’est un vieux qui a écrit le texte et il trouvait que ça faisait jeune».

Cuisiner la colère

COURTOISIE ERIC MYRE

Venu pour présenter le gagnant dans la catégorie d’animateur d’émission de service, Christian Bégin a crié sur scène pendant cinq ou six minutes. On n’avait jamais vu un gars aussi animé en parlant de tacos aux coquilles souples.

Syndrome de l’imposteur?

Peu de gens s’attendaient à ce que Marc Messier remporte le prix pour rôle masculin dans une série dramatique saisonnière. Surtout Marc Messier. «Je suis beaucoup là pour mon cher passé, je n’ai pas de trouble avec ça», a-t-il déclaré.

Medley de gagnants

Pour la première fois, William Cloutier, gagnant de Star Académie, et Josiane Comeau, gagnante de La Voix, ont chanté ensemble. Le duo a interprété les coups de cœur des nommés dans la catégorie animateur d’émission variété et divertissement. Jean-René Dufort a remporté le prix, et on a appris que Charles Lafortune aime Loud.

Que le tricheur gagne

COURTOISIE ERIC MYRE

Sophie Cadieux et Mehdi Bousaidan sont venus tirer la pipe des animateurs d’émissions de quiz. Guy Jodoin a mérité le trophée pour son animation de la dixième saison du Tricheur. L’animateur est apparu visiblement bouleversé en évoquant son père hospitalisé et l’amour fort qui unit ses parents.

Lire sur les lèvres

Pour présenter la catégorie de meilleur animateur ou animatrice d’émission de sports, Ariel Charest a présenté un numéro dans laquelle elle incarnait les cinq finalistes. Dave Morissette, qui a gagné le prix, a rendu un touchant hommage à son père récemment décédé.

La violence aux femmes, ça suffit

COURTOISIE ERIC MYRE

Florence Longpré et Ingrid Falaise ont récité un texte poignant pour dénoncer les violences faites aux femmes en réponse à la vague de féminicides qui a ébranlé le Québec durant les derniers mois.

«Salut Bonsoir»

Gino Chouinard a fait une blague. Ça a déstabilisé le public. C’était vraiment juste de dire «Salut Bonsoir».

Ça va finir par bien aller

Pour rendre hommage aux lecteurs de nouvelles, qui jour après jour ont eu à lire des nouvelles dévastatrices, David Goudreau a récité un slam, accompagné au piano par Alexandra Stréliski.

Des mots pour Danny

Lors de son discours de remerciement pour son prix de meilleur animateur de magazine culturel ou talk-show, Guy A Lepage a tenu à saluer Dany Turcotte qui a récemment quitté son poste de fou du roi à Tout le monde en parle après 17 saisons. «Et si moi vous voulez m’insulter sur les réseaux sociaux, vous pouvez continuer à le faire parce que je m’en cal***», a conclu l’ancien de RBO.

Deux pour un

COURTOISIE ERIC MYRE

Pour la deuxième fois de la soirée, Julie Le Breton et Martin Matte ont remporté des prix «back à back»; ceux de personnalités féminine et masculine de l’année.

