Ryan Reynolds fait une blague de sexe dans son message de la Fête des Mères à Blake Lively

Ryan Reynolds a trouvé un moyen de continuer à troller sa femme Blake Lively dimanche en marquant la Fête des mères avec un post hilarant.

Les deux stars sont connues pour se moquer l'une de l'autre dès que possible, et l'acteur de Deadpool a poursuivi leur tradition sur les réseaux sociaux en honorant la mère de ses trois filles... d'une drôle de mainère.

En légende d'une photo du couple souriant, Ryan Reynolds a démarré : «On ne le dira jamais assez... Tu es le cœur et l'âme de chaque moment que cette famille partage. Je suis reconnaissant pour la lumière et pour la gentillesse que tu introduis dans chaque seconde de nos vies. Je te vois dans les yeux de nos enfants... Chaque rire. Chaque clignement d'œil et chaque moment de vulnérabilité. Le tendre cran qu'il faut pour être une mère en 2021 est un acte de force pure et d'héroïsme».

La star change alors de ton pour la fin de son message : «Je n'aurais jamais pu prédire que cette relation sexuelle avec une femme que je ne connaissais pas dans les toilettes d'un aéroport mènerait à ça. Ou que tu embaucherais Dog le chasseur de primes pour me trouver. Quoi qu'il en soit, j'ai la chance de refléter un peu de la lumière du soleil que tu fais briller sur nous tous. Joyeuse Fête des mères, mon amour.»

De son côté, Chris Pratt a fait l'éloge de sa femme, l'auteure Katherine Schwarzenegger, alors qu'ils célébraient leurs premières vacances avec leur petite fille Lyla, la demi-soeur du fils de huit ans de l'acteur, Jack, issu de son mariage précédent avec Anna Faris.

«Joyeuse fête des mères à ma douce @katherineschwarzenegger. C'est ta première année en tant que maman, ta troisième année en tant que belle-mère et ta 31e année en tant que hot momma. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. On t'aime ! !!», a-t-il posté, beaucoup plus sérieux que son confrère.

Justin Timberlake, Dax Shepard, Chris Evans, Dwayne « The Rock » Johnson et Matthew McConaughey faisaient partie des nombreuses autres stars masculines à saluer les femmes fortes de leur vie.

Quant au chanteur John Legend, il n'a pas tari d'éloges sur sa femme mannequin Chrissy Teigen, un peu plus de sept mois après qu'ils aient subi la perte déchirante de leur troisième enfant pendant la grossesse.

«Bonne Fête des mères à ma merveilleuse épouse ! C'est une année qui t'a testée à bien des égards, mais tu en es sortie plus forte, plus sage, plus heureuse et meilleure mère que jamais. J'ai tellement de chance de t'avoir comme partenaire, comme inspiration et comme meilleure amie. Je t'aime pour toujours», a-t-il écrit.

