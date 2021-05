Une prof d’espagnol sème l’émoi en tétant le mamelon d’un compagnon dans une classe Zoom

Une enseignante new-yorkaise est dans l’embarras depuis que, pour une raison inconnue, elle a pris quelques instants pour lécher les petits bouts de seins d’un ami pendant une leçon virtuelle.

Selon ce qu’indique le New York Daily News, Amanda Fletcher, une professeure d’espagnol de 14 années d’expérience, a inexplicablement choisi ses heures de classe pour s’adonner à des préliminaires en compagnie d’un homme inconnu.

• À lire aussi: La fille d’Alec Baldwin et Kim Basinger a voté et elle tient à nous le faire savoir

«Alors qu’elle devait être en train d’enseigner à un groupe, Fletcher... a commis des gestes clairement inappropriés et non-professionnels», a écrit dans son rapport une enquêtrice du Commissaire spécial aux enquêtes du New York City School District.



Selon les images captées par ses étudiants de l’école secondaire Columbia, Fletcher «balançait sa tête de l’arrière vers l’avant», tout en suçant les mamelons de l’homme qui l’accompagnait, avant de «faire tourner ses épaules et de sourire», a expliqué le rapport d’enquête.



Âgée de 37 ans, l’enseignante aurait ensuite repris le cours comme si de rien n’était et aurait fait faire une feuille d’activité à ses élèves.

• À lire aussi: La chanteuse Lizzo nous partage l'hilarant moment où elle n’arrive pas à enlever son cache-mamelon



Ce n’était pas la première fois que Fletcher avait des comportements inhabituels pendant ses cours.

Deux semaines avant l’événement qui lui est reproché, des étudiants ont pu la voir s’empiffrer de spaghetti pendant de longues minutes, alors que son compagnon circulait torse nu en arrière-plan.



Selon le rapport d’enquête, la prof aurait fait face à des mesures disciplinaires, qui ne sont toutefois pas précisées.



Elle aurait été réassignée à d’autres tâches et son profil ne figure plus sur le site web de son école.

• À lire aussi: Voici les 7 différents types de seins

Le rapport d’enquête mentionne également que les professeurs devraient éviter de montrer qui que ce soit d’autre qu’eux-mêmes dans leurs cours virtuels et d’éviter «les activités qui pourraient empêcher un éducateur de maintenir un focus total dans la salle de classe».

Ils ne l’ont pas mentionné mais «téter les mamelons d’un homme à moitié nu» est effectivement une activité idéale pour perdre l’attention d’une classe.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s